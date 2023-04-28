Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bana ver cumhurbaşkanlığını, al milletvekilliklerini.' Bir al-ver pazarlığı. İşte milletimiz bunun cevabını Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta verecek. 14 Mayıs'ta sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olarak çıkacak, AK Parti yeniden açık ara birinci olacak." dedi.

Kurtulmuş, Beylikdüzü'ndeki AK Parti ilçe binasında partililerle, Atatürk Öğretmen Evi'nde ise muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

İlçe binasındaki konuşmasında, birlik, dirlik içerisinde olacaklarını ve tüm farklılıkları zenginlik vesilesi gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, siyasette insanların kimliklerini asla ayrıştırıcı bir unsur olarak kabul etmediklerini söyledi.

Kurtulmuş, bunun için AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Halkın yüzde 67'si bir kere de olsa AK Parti'ye oy vermiş"

''Bakın, bir kere bile olsa, şu 21 yılda AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın oranı yüzde 67’dir. Bu halkın yüzde 67’si bir kere de olsa buraya oy vermiş. Neden? Çünkü ayrıştırmıyoruz. Şimdi birisi kalkmış diyor ki 'Ben Sünni'yim.' Öteki de diyor ki 'Ben Aleviyim.' Sorduk mu? Sünniysen, Alevi'ysen, kendine Sünni'sin, kendine Alevi'sin. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Bizim Alevilik, Sünnilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimiz Müslümanlıktır. Müslümanların tamamı da kardeştir.' Bizim siyasi anlayışımızda insanları mezheplerine, meşreplerine göre tasnif etmek yok."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Toplasan hepsinin oyu yüzde 2 etmeyecek partilere, Cumhuriyet Halk Partisi 73 tane milletvekili adayı verdi. Yani Kılıçdaroğlu diyor ki 'Bana ver cumhurbaşkanlığını, al milletvekilliklerini.' Bir al-ver pazarlığı. İşte milletimiz bunun cevabını Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta verecek. 14 Mayıs'ta sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olarak çıkacak, AK Parti yeniden açık ara birinci olacak." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, öğretmenevindeki programda yaptığı konuşmada da muhalefetin kendi içindeki görüş ayrılıklarından örnekler verdi.

Numan Kurtulmuş, "Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarında birisinin 'evet', öteki bir kısmının 'hayır' dediği yedi yamalı bohça koalisyonu nasıl karar verebilecek? Türkiye’nin bundan sonraki ekonomi politikaları ne olsun? Bazıları diyor ki 'Neoliberal tezlerle yöneteceğiz ekonomiyi.' Bazıları diyor ki 'Kamusal politikalarla yöneteceğiz.' Birisi bu istikamete, öteki o istikamete çekiyor. Nasıl yönetecekler?'' diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ''Bir tarafta ne yaptığını, ne yapacağını bilen, hedeflerinin ne olduğunu, istikrarın, güvenin ve Türkiye için yönetilebilirliğin ne anlama geldiğini iyi bilen bir siyasi yürüyüş, diğer tarafta da Türkiye’nin bütün temel meselelerinde taban tabana birbirine zıt görüşlerin yer aldığı yedi yamalı bohça koalisyonu. Kararı bu millet verecek. Haklarını yemeyeyim, bu yedi yamalı bohçanın bir tane ortak noktası var; Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.'' dedi.