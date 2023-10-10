  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kurtulmuş: BM, kağıttan bir organizasyon haline geldi
Takip Et

Kurtulmuş: BM, kağıttan bir organizasyon haline geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin savaşı hakkında, "Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz." dedi. BM'ye tepki gösteren Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır." dedi.

Kurtulmuş, "Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

 

İsrail: En az 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedini buldukİsrail: En az 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedini buldukDünya
Bahçeli'den Filistin çağrısıBahçeli'den Filistin çağrısıGündem

 

 

 