Kurtulmuş: BM, kağıttan bir organizasyon haline geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail-Filistin savaşı hakkında, "Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz." dedi. BM'ye tepki gösteren Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Kurtulmuş, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır." dedi.
Kurtulmuş, "Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.
Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir." ifadesini kullandı.