Kurtulmuş: Bundan sonra süreç tıkır tıkır işleyecek

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kanun kabul edildikten sonra Genel Kurul'un arkasındaki odada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partisi Eş Genel Başkanları ve Yeni Yol Grubu'nu kabul etti.

Kanunun kabul edilmesinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası. Türkiye'nin her yerinde huzur ve kardeşlik hakim olacak. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz, hayırlı olsun. Bir Türkiye modeli inşa ediyoruz. Bu sürecin buraya getirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Türkiye'nin kendi kararlılığı içerisinde bir çalışma ortaya koyduk. Bu başarı bir partinin değil, Türkiye'nin başarısıdır. Yasaya verilen destek daha önce görülmemiş bir şey. Bundan sonraki süreci dikkatlice takip edeceğiz. Milletçe süreci sahiplendiğimizi ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim"