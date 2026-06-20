Kurtulmuş: Örgütün silahları bıraktığının anlaşılmasıyla yasal düzenlemeler yapılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu"nun kapanış ve sertifika programında konuştu.

Türkiye'nin önemli hedeflerinin gerçekleştiğini ancak rehavete kapılmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, gelecek dönemde iki temel hedefe odaklanacaklarına işaret etti.

Bunlardan ilkinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, halledip fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız" dedi.

Hiç kimsenin etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye hedeflediklerini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin etnik farklılıklar üzerinden bu ülkenin çocuklarını kandırarak eline silah veremeyeceği bir dönemi inşallah tesis etmek için yolumuza devam edeceğiz. Bu çerçevede TBMM'de gerçekleştirdiğimiz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade önemli görüyorum. Yaptığım bütün uluslararası temaslarda da karşı taraftaki muadillerimizin bu komisyon çalışmaları dolayısıyla Türkiye'yi takdirle izlediklerini görüyorum.

Çok kısa bir süre içerisinde o komisyon çalışmalarında katılan bütün milletvekillerinin, bütün partilerin ittifakla bir rapor hazırlamış olması da Türkiye demokrasisi bakımından bir ilktir. Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir. O raporda bir yol haritası ortaya konulmuş, o yol haritasının gereği de bundan sonraki süreçte inşallah tamamlanacaktır. Örgütün bütünüyle kendisinin tasfiye ettiği, silahların bırakıldığının anlaşılmasıyla birlikte toplumsal bütünleşmenin sağlanması için ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde TBMM üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirecek ve yasal düzenlemeler yerine getirilecektir. Kısa dönemde 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi için bu adımın atılacağına yürekten inanıyorum."

"En kısa sürede TBMM'nin yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum"

Yeni ve sivil anayasa çalışmalarının öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'de darbelerin ardından hazırlanan anayasalardan kurtulması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde TBMM yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum. Böylece 1876'da başlayan darbelerden sonra gerçekleşen anayasalar meselesini geride bırakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet tarihi boyunca darbelerin ardından hazırlanan anayasalara işaret eden Kurtulmuş, "Bütün bu darbeleri geride bırakmış, darbeci fikirlerin ürünü olan anayasaları geride bırakmış, özgür, çağdaş, katılımcı ve gerçekten demokrat bir anayasayı yapabilecek güce ve kuvvete sahip olduğumuza inanıyorum" diye konuştu.