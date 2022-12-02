Kurtulmuş'tan anayasa teklifine tepki: Koalisyon dönemlerine öykünen bir metin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çorlu'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kurtulmuş, başından beri 6'lı Masa'nın kimi aday çıkaracağı konusunda, "Biz kimin aday olacağıyla ilgilenmeyiz. Bizi ilgilendirmez bu, kimi aday çıkarırlarsa çıkarırlar. Bir tane mi iki tane mi çıkarırlar onu da bilmeyiz, daha mı fazla çıkarırlar." dediklerini anımsattı.

Ancak siyaset konusunda ilgilendikleri taraflar olduğunu belirten Kurtulmuş, "Siyaset aynı zamanda fikirlerin mücadelesi demektir. Tabii ki adaylar mücadele edecek. Ama hangi fikirle çıkıyorsunuz bunu 6 artılı masanın ana fikri, örneğin ekonomide, dış politikada Rusya-Ukrayna krizinde, toplumsal sorunların çözülmesinde, ana fikirlerinin ne olduğuna dair bugüne kadar hiçbir şey duymadığımızı, bu konularda projesi olan fikri olan siyasi mücadeleyi tercih edeceğimizi başından itibaren söylüyoruz." diye konuştu.

6'lı Masa'nın anayasa teklifi konusunda Kurtulmuş şunları söyledi: "Geçen gün biliyorsunuz bir anayasa teklifi gündeme geldi. Aslında üzerinde konuşmaya bile gerek yok, ciddiye bile almaya gerek yok. Satır satır okuyup baktık ama sonuçta şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir anayasa değişikliği değil, bir anayasa teklifidir. Yeni bir anayasa değildir yeni bir anayasa teklifidir. Baştan aşağıya eksikliklerle doludur. Biz Türkiye'nin 21. yüzyılda daha ileriye gitmesi, Türkiye Yüzyılı'nda daha dikkatli adımlar atarak güçlü Türkiye istikametinde yürümesi ve Türkiye'nin bütün kendi vesayet düzeneklerinden kurtulmasını teklif eden, bunun için mücadele ederken ne yazık ki 6 artılı masa tam manasıyla bir geri dönüş ifade eden geri bir anayasa teklifini gündeme getirmiştir. Sadece geri kalmakla olmuyor aynı zamanda Türkiye’nin artık geride bırakmış olduğu vesayet sistemlerini de yeniden kurarak, hem de o masanın bileşenlerinin her birinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde vesayet düzeneği kuruyor. Aslında teklif bir demokratikleşme teklifi değil, milli iradenin üzerinde başka güçlerin ortaya konulduğu bir vesayet teklifidir."

"Komedi gibi bir şey"

Eleştirilerini sürdüren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi cumhurbaşkanı seçilecek, 7 yıllığına seçilecek, cumhurbaşkanı tarafsız olacak. 7 yıl sonra da bir daha hiçbir şekilde siyaset yapamayacak. Bir kere herhangi bir anayasanın yasak getirerek başlamaması lazım. Daha ilginci, bunu metne yazamamışlar, utanmışlar herhalde. Bu cumhurbaşkanı örneğin herhangi bir konuda, mesela Rusya-Ukrayna konusunda nasıl bir tutum ortaya koyacağız. Bu 6 artılı masanın liderleri bir araya gelecek, kendi tabirleriyle söylüyorum, Eşgüdüm Kurulu'nda karar alınacak, milletin oylarıyla seçilmiş olan cumhurbaşkanının nasıl hareket edeceği ortaya konulacak. Komedi gibi bir şey. Hem Türkiye’nin tek adam rejiminden bahsediyorsunuz, hem Türkiye’nin vesayetlerinden bahsediyorsunuz hem tanımlanmamış metne koymaya cesaret edemediğiniz bir eşgüdüm mekanizmasıyla Türkiye'yi yönetilemez hale getiriyorsunuz. Ayrıca bu anlamda cumhurbaşkanlığı öyle bir cumhurbaşkanlığı ki hiçbir atama yetkisi yok, veto yetkisi yok, sembolik bir cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının üzerinde TBMM, TBMM'nin üzerinde de Anayasa Mahkemesi."

Kurtulmuş, 6'lı Masa'ya tepki göstererek, "Çok açık söylüyorum. Eski dönemin darbelere açık zeminini oluşturacak bir siyasi teklifte bulunuyorlar. Bütünüyle geridir, darbe dönemlerine özentidir, Türkiye’nin koalisyon dönemlerine öykünen bir metindir. O anlamda da Türkiye’yi yönetilemez bir hale getirecek teklifle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.