Kurtulmuş'tan Bakan Şimşek'e taziye ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taziye ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.
Kurtulmuş, merhum Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet ve mağfiret, Bakan Şimşek'e, ailesine ve yakınlarına da sabır diledi.
