Kurtulmuş'tan Gazze açıklaması: Filistin'in özgürleşeceği yeni bir döneme gireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlenen "Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Kurtulmuş, salona gelişinde Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı. Kurtulmuş’a Filistin kefiyesi takdim edildi. Program, Şef Fırat Altun yönetimindeki Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu’nun dinletisiyle başladı.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, anlamlı imza töreninde Gazianteplilerle buluşmaktan ve dayanışma ortamında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazze meselesinin kısa bir süre içerisinde herkesin gözü önünde gerçekleşen bir soykırımdan ibaret olmadığını, meselenin bir geçmişinin de bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gazze bu kanlı senaryonun son perdesidir. Burada insanlık tarihinin modern zamanlarda gördüğü en büyük katliama, en büyük soykırıma hep beraber şahitlik ettik. Bu perdeden sonra da inşallah Gazze’nin özgürleşmesi başta olmak üzere Filistin’in özgürleşeceği yeni bir döneme hep beraber gireceğiz."

Salonda "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarının atılması üzerine Kurtulmuş, "İnşallah bu gerçekleşecek. Başkenti Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletini görmek de en kısa süre içerisinde nasip olacak. Gazze’deki bu kutlu direniş insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi olacaktır" dedi.

Kurtulmuş, son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Gazze’deki soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşmasının protesto edilmesini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aslında ne kadar baskın olurlarsa olsunlar, medyaya ne kadar hakim olurlarsa olsunlar, arkalarında hangi devlet olursa olsun, hangi askeri güce ve hangi silaha sahip olurlarsa olsunlar, dünyanın hangi finansal çevreleri kendi kontrollerinde olursa olsun, insanlığın vicdanını satın alamayacaklarını, orayı esir edemeyeceklerini siyonist rejime en iyi şekilde gösteren yer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve orada neredeyse herkes salonu terk ederek mermerlerle siyonistleri baş başa bıraktı. Bu insanlığın zaferidir. İnsanlığın vicdanının kazandığını göstermektedir."

"Zalimler her zaman hesap vermeye mahkumdur"

Kurtulmuş, en kısa süre içerisinde siyonist rejimin işlediği suçların uluslararası alanda hesabının sorulacağını ve uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini belirterek, "Zalimler her zaman yenilmeye, zalimler her zaman hesap vermeye ve zalimler her zaman yok olmaya mahkumdur; ta ki gereği yapılsın, ta ki icabı yerine getirilsin ve bu zalimlerden hesap sormak uluslararası platformlarda nasip olsun" dedi.

Kahraman Filistinlileri saygıyla ve sevgiyle selamlayan Kurtulmuş, "Filistin davasını bırakmayan, halkını bırakmayan, şehrini terk etmeyen, başta İsmail Haniye ve Yahya Sinvar olmak üzere Filistin davasının bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Filistin Milli Takımı ile Konyaspor’un karşı karşıya geldiği dostluk maçının sonunda yapılan "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" anonsuna da vurgu yapan Kurtulmuş, "Şimdi biz de diyoruz ki ‘Filistin özgür olana kadar bu mücadele devam edecek ve mutlaka Allah’ın izniyle kazanacağız.’ Allah bu imza törenini hayırlı, mübarek eylesin. İnşallah Gazze’nin kardeş şehri olan Gaziantep’e de ellerindeki bütün imkanlarla Gazze’ye yardım etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin" diye konuştu.

Şahin: Zalimin sonu cehennem olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in birçok kardeş şehri olduğunu, ancak Gazze ile kardeşliğin çok yakıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu imzayla birlikte tarihe bir not düşüyoruz. Bu imzayla birlikte bir şey söylüyoruz, zalimin sonu cehennem olacak. Bunu biz Suriye'de gördük. Suriye'de bugün Esad'ın sonuna bakın, kendi halkını mülteci etti, şu anda kendi de mülteci oldu. Zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Rabbim bize Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızla, kıymetli Başkanımızla birlikte Şam Emevi Camisi'nde nasıl şükür namazı kıldıysak, oranın bağımsızlığını kutladıysak Mescid-i Aksa'da, şükür namazını kılmayı nasip edecek. Kardeşliğimiz mübarek olsun diyoruz."

Abu Jaish: Gazze, bundan sonra tekrardan ayağa kalkacak umudun şehri olacaktır

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Türkiye’nin sunduğu ve sunmaya devam ettiği insani yardımlardan dolayı teşekkür etti. Abu Jaish, "Gazze, bundan sonra tekrardan ayağa kalkacak umudun şehri olacaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız bu protokol bizim gelecekte inşa edeceğimiz şehrin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Gaziantep bizim için kardeş bir şehirdir. Türk halkı Filistin halkının kardeşidir. Gazze direnişine devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, "Gazze Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Protokolü"nü imzaladı.

Numan Kurtulmuş, daha sonra Şahin’i makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.