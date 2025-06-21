Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Karar İstiklal Madalyası Kanununun ek 4’üncü ve ek 6’ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

"Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Birliği'nde görev alan Kalecik-1897 doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu için mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu, 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük’te görev alan Tefenni-1898 doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar için oğlu Ali Dumlupınar, Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5’te görev alan Emirdağ-1897 doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam için torunu Mustafa Çam, Süvari Alay 4, Bölük 1’de görev alan İstanbul-1897 doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus için oğlu Ferruh Tezer Orus, 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük’te şehit olan Mucur-1885 doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet için torunu Yaşar Özbay, Alay 70, Tabur 2’de görev alan Milas-1896 doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya için oğlu Korkmaz Sakarya."