Kuru yük gemisindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonrası sürüklenen ve Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığında olduğu tespit edilen gemiye yanaşan iki römorkör, yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kayıp bir mürettebatı arama çalışmalarına devam ediyor.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında dün akşam bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

Denizcilik Genel Müdürlüğünden açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sinop açıklarında yangın çıkan kuru yük gemisinin bir mürettebatını arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkörle soğutma amacıyla Beata gemisine müdahaleye başlandığı belirtildi.

İçinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detayları netleştirileceğini kaydedilen açıklamada, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.