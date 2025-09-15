Kurultay iptali davası ertelendi: Lütfü Savaş'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayyum olarak atanmasını talep etti

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. CHP kurultayı iptal davası "tedbirsiz" kararıyla 24 Ekim Cuma günü saat 10:00'a ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları, duruşmayı Genel Merkez'den canlı olarak takip etti.

Olası bir "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği de merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, böyle bir durumda partiye polis eşliğinde gitmek yerine bir süre beklemeyi ve süreci izlemeyi planlıyordu.

Parti içerisinde mevcut genel başkanla "resmi genel başkan" durumu oluştuğunda, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile görüşerek bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyordu.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşma saat 10:00 itibariyle başladı. Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Ürege şu ifadeleri kullandı:

“YSK’nın kararıyla asliye hukuk mahkemesinin görevsiz olduğu iddiasının yerinde olmadığı ortaya çıkmıştır. CHP’nin 4-5 Kasım 2023 kurultayı kamu düzenine aykırılık ve mutlak butlan ile hükümsüzdür.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanuna muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır.

Divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır. Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir."

Savaş'ın avukatı kurultayın iptal edilmesini isterken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olarak atanmasını talep etti.

Lütfü Savaş’ın Avukat Onur Üregen’in talepleri: Özgür Özel gitsin, Kemal Kılıçdaroğlu gelsin



“Kurultay mutlak butlan ile sakatlandığı için Özgür Özel ve yönetimi, PM tedbiren görevden uzaklaştırılsın.



CHP'den tepki

CHP milletvekili Turan Taşkın Özer ise "Ne demek suç organizasyonu? Böyle beyan olur mu? Sensin suç örgütü! Sensin kriminal! Müdahale edin. Kesin hüküm veriyor" ifadeleriyle davacı vekiline tepkine gösterdi.