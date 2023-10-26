Kurultay öncesi kritik buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Saat 09.30'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ana konusunun kasım ayı başında yapılacak 38’inci Olağan Kurultay olduğu bildirildi.

38. Olağan Kurultayı öncesi gerçekleşen ikilinin buluşması, 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu tesisten ayrılan ilk isim oldu. Tesisten daha sonra ayrılan İmamoğlu ise basın mensuplarına el salladı. İki isim de herhangi bir açıklamada bulunmazken Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na, CHP Kurultayı'nda divan başkanı olmasını teklif edeceği, İmamoğlu'nun ise böyle bir teklif olması durumunda Kılıçdaroğlu'na 'hayır' demeyeceği ve konuyu müzakere edeceği iddia edilmişti.