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Kurultay'dan bu yana bir ilk! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salı günü CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultay'ın ardından ilk kez İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Kurultay'dan bu yana bir ilk! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurultay’ın ardından ilk kez birebir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 1,5 saat sürdü

Kılıçdaroğlu’nun evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Kamuoyuna duyurulmayan görüşme, salı günü gerçekleşti.

Tüzük kurultayı konuşuldu

Artıgerçek’in haberine göre yapılan görüşmede Tüzük Kurultayı olmak üzere birçok konu konuşuldu. Tüzük Kurultay’ında gündeme getirilen önerilerin iki siyasetçi arasında değerlendirildiği belirtiliyor. 

Saymaz: İmamoğlu, garaj kapısını kullanarak Kılıçdaroğlu'nun konutuna girdi

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu görüşmenin 20 Ağustos'ta yaşandığını, İmamoğlu'nun garaj kapısını kullanarak Kılıçdaroğlu'nun konutuna girdiğini belirtti.

Tüzük Kurultayı 8 Eylül'de

CHP’nin 8 Eylül’de yapılacak Tüzük Kurultayı'nda Genel Başkan da dahil tüm seçilmişlere üç dönem sınırı getirilmesi planlanıyor. Aday belirlemede ön seçim uygulama yetkisi bazı seçim çevrelerinde, "kaybetme riski"nin ortadan kaldırılması gerekçesiyle Genel Başkan'a verilecek.

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