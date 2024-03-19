Kurum: Erdoğan Kanal İstanbul'u getirirse 'Başka önceliklerimiz var' derim

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Daha önce Kanal İstanbul ilgili sorulara 'önceliğimiz değil' diye yanıt veren Murat Kurum, aynı cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da verebileceğini söyledi.

Kanal İstanbul sorusuna ilişkin "Her gün soruyor. Çünkü soracakları hiç birşey yok. Vaatlerini de anlatamıyor. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil" diyen Kurum "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, Siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz, diyebilir misiniz?' sorusuna ise şu cevabı verdi: "Derim tabii, niye demeyim?"