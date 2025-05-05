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Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün

Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor. Mükellefler geçmiş yıla ilişkin beyannamelerini gün sonuna kadar verebilecek. Ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabilecek.

Haber Merkezi
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Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
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Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün sona eriyor. Mükellefler beyannameleri gün sonuna kadar verebilecek. Ödemeler için de süre yine gün sonunda dolacak.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.

Dijital vergi dairesi ve anlaşmalı bankalardan ödeme yapılabiliyor

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor. 

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