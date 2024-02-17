Murat Kurum'un dönerci ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu: Çalışıyorum.. geçinemiyorum

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Cumhur İttifakı İBB başkanlık adayı olan Murat Kurum, bugün bir dönerci esnafı ile yaşadığı konuşma ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında esnaf ile konuşan Kurum ve dönerci arasında "geçimsizlik" üzerine bir konuşma yaşandı. Bunun üzerine dönerci, "Yapma gözünü seveyim.. Ülkeyi nereden nereye getirdik" diyen Kurum'a, "Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum İstanbul'da" yanıtını verdi. Kurum ile döner ustası arasında yaşanan diyalog şöyle:

Murat Kurum: Emin ol bu memleket için, bu İstanbul için bu mücadeleyi bizden başkası vermez.

Dönerci: Verir, verir. Ben AK Parti gençlik kolu başkanıydım, Refah Partisi döneminde. Artık AK Partili değilim. Onun dışında başka bir partinin içine de girmedim. Ama rahmetliden (Erbakan) sonra bitti yani. Her şey bitti.

Murat Kurum: Yapma gözünü seveyim. Böyle dersen bu kadar emek... Kaç senedir ya, ülkeyi nereden nereye getirdik.

Dönerci: Ben çalışıyorum, maaşımla geçinemiyorum İstanbul'da.

Murat Kurum: Ama 22 yıldır kötü dersen...

Döner ustası: Ben 1996'da maaşımla 1 yılda bir ev aldım babama, şu anda oturuyorlar. O günden beri yani... Şu anda memlekete bayramda gitmeyi hayal edemiyorum.