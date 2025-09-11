Kuruyemişte kilo dönemi kapandı: Çerez parası artık cep yakıyor!

Kuraklık ve enflasyonun etkisiyle kuruyemiş fiyatları son yıllarda adeta uçuşa geçti. Bir zamanlar günlük harcamalarda küçük bir masraf olarak görülen kuruyemişler, artık ciddi bir bütçe yüküne dönüştü. “Çerez parası” tabiri tarihe karışırken, sektörün toplam hacmi 2024’te 136 milyar TL’ye ulaştı. En büyük fiyat artışı ise kuru kayısı, fındık ve leblebide yaşandı.

Kuruyemiş Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜKSİAD) verilerine göre son bir yılda kavrulmuş fındık içinin kilogramı yüzde 107 artışla 675 TL’den 1.400 TL’ye, kuru üzüm fiyatı yüzde 39 artarak 180 TL’den 250 TL’ye yükseldi. Kavrulmuş badem yüzde 24 yükselerek 585 TL’den 725 TL’ye, kaju fıstığı ise 550 TL’den 650 TL’ye çıktı. Artış oranı yüzde 18 oldu. Ceviz içi yüzde 40 artarak 540 TL’den 755 TL’ye çıktı.

Karışık lüks kuruyemişin kilogramı yüzde 52 arttı

Tuzlu fıstık yüzde 18 yükselişle 190 TL’den 220 TL’ye, sarı leblebi yüzde 51.5 artışla 165 TL’den 250 TL’ye kadar çıktı. 2024’te Antep fıstığı, fındık, badem ve kajunun yer aldığı karışık lüks kuruyemişin kilogramı yüzde 52 artışla 625 TL’den 950 TL’ye yükseldi. Siyah çekirdek yüzde 50 artışla 120 TL’den 180 TL’ye çıkarken, kabak çekirdeğinin fiyatı ise geriledi.

Geçen yıl 420 TL’den satılırken, bu yıl yüzde 9.5 düşüşle 380 TL oldu. 2024’te 360 TL’den satılan kuru kayısıda artış yüzde 169 yükselerek 970 TL oldu. Kuru incirin fiyatı da yüzde 43 artarak 420 TL’den 600 TL’ye yükseldi.

Girdi maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyondan kaynaklandı

TÜKSİAD Başkan Yardımcısı Emre Kaşıkçı, fiyat artışlarının don olayları nedeniyle azalan rekolte, girdi maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyondan kaynaklandığını kaydetti. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre Kaşıkçı “Döviz kurundaki dalgalanmalar ve tarım ürünlerinde artan ihracat da, iç piyasada arzı azaltarak fiyatları yukarı çekti. Tüketiciler de bu artışlar nedeniyle artık kuruyemişi gramla almaya başladı” diye konuştu.

2025’in ilk 6 ayında Türkiye’nin kuruyemiş ihracatı 1.4 milyar dolar oldu

Kuruyemiş ihracatı büyümeye devam ediyor. 2025’in ilk 6 ayında Türkiye’nin kuruyemiş ihracatı 1.4 milyar dolar oldu. 1.1 milyar dolarla fındık en büyük ihracat kalemini oluşturdu. Fındığı, 85.3 milyon dolarla ay çekirdeği ve 11.3 milyon dolarla Antep fıstığı takip etti. Aynı dönemde 364.9 milyon dolarlık kuruyemiş ithalatı yapıldı. İthalattaki ilk ürün 122.6 milyon dolarla ceviz, 115.9 milyon dolarla badem ve 81.6 milyon dolarla kaju oldu. Kuru meyvede 2025’in ilk altı ayında 536.6 milyon dolarlık ihracat, 85.5 milyon dolarlık ithalat yapıldı.