Kurye katili kaçak Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili yeni iddia

İstanbul'da aracıyla motokuryelik yapan Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sabap olan Somalİ Cumhurbeşkanı'nın oğluyla ilgili, ismi açıklanmayan Somalili bir diplomattan açıklama geldi. Associated Press'e konuşan diplomat, Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut'un kazadan sonra kuryeyi hastaneye götürdüğünü ardından Dubai'ye gittiğini öne sürdü.

Kazadan sonra Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılması tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İkinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğini belirten Tunç, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü belirtmişti.

İstanbul'da binden fazla motorcu evli ve iki çocuk babası Yunus Emre Göçer'in ölümünü protesto etmek için yollara çıkmıştı.