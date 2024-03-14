Kuryelere güvenli taşıma ve verimli operasyon eğitimi

Türkiye’nin ilk kurye eğitim merkezi olan fiyuu Kurye Akademisi, güvenli taşıma ve verimli operasyonlar için teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, fiyuu Kurye Akademisi’nde eğitim alan kurye adayları teorik derslerde, esnaf kuryeliği, ekipman güvenliği, trafik kuralları, trafikte diğer araçların güvenliği, paket taşıma, planlama, kişisel güvenlik gibi konularda eğitim görüyorlar. Uygulamalı derslerde ise uzman eğitmenler eşliğinde güvenli sürüş pratiği yapıyorlar.

Açıklamaya göre, akademide sektörel bilgileri içeren bu eğitimler, kuryelerin yasal düzenlemelere uygun ve güvenli bir şekilde görev yapmalarına yardımcı olurken, taşımacılık sektöründe ihtiyaç duydukları temel beceri ve bilgileri de içeriyor. Kurye Akademisi, kuryelerin sektördeki güncel bilgileri edinmesine, operasyonel verimliliğin artmasına, iş başvurularında veya mevcut işlerinde rekabet avantajı elde etmelerine imkan tanıyor.

Ocak ve şubat ayında yapılan eğitimlerle 100 kuryenin yurt dışında çalışma imkanı sağlayan Mavi Sertifika almaya hak kazandıkları belirtildi.