  3. Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Çerçioğlu’na 2 ayrı suç duyurusu
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Çerçioğlu’na 2 ayrı suç duyurusu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP’den AK Partı'ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’nda “imar rantı” ve “mafya” iddialarına yanıt verdi. Ömer Günel "İddiaların araştırılması için resmi süreç başlatılacak" dedi.

Başkan Günel: İddialarını kanıtlamak zorunda

 

Günel, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer Kuşadası’nda imar rantından bahsediyorsa, bunun kim olduğunu ispatlamak zorunda. Eğer Kuşadası’nda bir mafyadan bahsediyorsa, bunu da açıkça ortaya koymak zorunda. Aksi halde bu hem iftiradır hem de toplumda korku ve güvensizlik yaratmaktır" dedi.

Mafya iddialarının son derece ciddi olduğunu belirten Günel, "Bu mafya iddiası şayet doğruysa, kamu düzenini tehdit eden büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Bu nedenle, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. İddiaların araştırılması için resmi süreç başlatılacak" ifadesini kullandı.

