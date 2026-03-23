Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in yerine Demirtaş getirildi



Kuşadası Belediye Meclisi, başkan vekili seçimini gerçekleştirmek üzere Meclis Başkanvekili Salim Tümer Apaydın yönetiminde toplandı.

Olağanüstü toplantı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi ve Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yazı doğrultusunda gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin tamamının katılım sağladığı toplantıda, siyasi parti grupları başkan vekilliği için adaylarını belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu başkan vekilliği için Tahsin Demirtaş'ı aday gösterirken, Millet İttifakı grubu aday olarak Tacettin Özden'i önerdi. İYİ Parti grubu ise seçimde aday çıkarmadı.



Kapalı oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde 31 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda oyların 23'ünü alan Tahsin Demirtaş, Kuşadası Belediye Başkan Vekili seçildi. Millet İttifakı'nın adayı Tacettin Özden 3 oy alırken, kullanılan oyların 3'ü boş, 2'si ise geçersiz sayıldı. Tahsin Demirtaş, meclis üyelerinin üçte ikisinin desteğini alarak, başkan vekilliği görevine getirildi.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, seçimin bir makam yarışı olmadığını vurgulayarak, "Bu bir başkanlık seçimi değildir. Ben burada Silivri'de tutuklu bulunan başkanımız Ömer Günel'in yerine vekil olarak seçildim. Kuşadası'nın Belediye Başkanı Ömer Günel'dir ve en kısa zamanda tahliye edilerek görevine dönecektir. Bu süreçte bize düşen görev, emanete sahip çıkmak ve bu gemiyi güvenli limana ulaştırmaktır. Bu sorumluluğu bana veren tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.