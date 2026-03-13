Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in bir soruşturma çerçevesinde İstanbul polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay Belediye yetkilileri tarafından doğrulanırken, aynı soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın'ın da gözaltına alındığı belirtildi.

Ömer Günel'in İstanbul'da Ahmet Taşkın'ın ise Kuşadası'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

"Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz"

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır" ifadesini kullandı.

"Hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir süreç"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye koridorlarında kazanmaya çalışanlar şunu bilsin ki; Demokrasiyi de hukuku da halkın iradesini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere asla boyun eğmeyeceğiz."