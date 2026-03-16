Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri gerekçesiyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Ferdi Zenginoğlu ve iş adamı Hüseyin Kabasakal hakkında gözaltı kararı verilmiş, soruşturma çerçevesinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.