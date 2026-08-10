Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: 16 kişi adliyeye sevk edildi
CHP’li Kuşadası Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında 7 Ağustos'ta gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Devam eden soruşturmada 1 kişinin daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.
Gözaltındaki 16 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltındakilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Başsavcılığın açıklamasına göre hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:
Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)
Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma sahibi)
Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma sahibi)
Umut Yaşar (Avukat)
Ertan Can Yazıcı (İş insanı)
Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)
Şefik Çalık (Firma sahibi)
Kağan Özcan (Otel sahibi)
İsmail Yurtseven (Eğitimci)
Macit Günel (İş insanı)
Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)
Atıl Ulaş Bengi ( Tekniker)
Şakir Eviz (Firma sahibi)
Emrah Temel (Firma sahibi)
Hakan Tanır (Otel sahibi)
Haşmet Akkuş (İş insanı)
Yusuf Yazıcı (Firma sahibi)
Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)
Cumhur Ulusoy (Mimar)
Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)
Ertan Sözmener (Muhasebeci)
Belediye başkanı tutuklanmıştı
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon mart ayında düzenlenmişti. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. 'Rüşvet' ve 'irtikap' suçlamaları yöneltilen Günel 16 Mart'ta tutuklanmıştı.