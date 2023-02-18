Kuşadası'nda 32 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığı yapan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi kıyılarında lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenleri bölgeye getiren iki aracın İzmir'de terk edildiğini belirleyen ekipler, yasa dışı geçişi organize eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.