Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvarda incelemesi için numuneler aldı.