  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kuşadası'nda hastanede doğan bebeği usulsüzce evlat edinen doktora gözaltı
Takip Et

Kuşadası'nda hastanede doğan bebeği usulsüzce evlat edinen doktora gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, görev yaptığı hastanede doğum yapan bir kadının bebeğini usulsüzce evlat edindiği öne sürülen doktor gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde çocuğu olmadığı için bebeği annesinin rızasıyla aldığını söyleyen doktor, İl Sağlık Müdürlüğünce görevden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuşadası'nda hastanede doğan bebeği usulsüzce evlat edinen doktora gözaltı
Takip Et

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan Ş.D.E. (57) 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K'nin bebeğini sahiplenmek istedi.

Anneyle konuşan Ş.D.E. bebeği doğumdan sonra aldı. Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşüren doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

Ş.D.E'nin ifadesinde, çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ş.D.E'yi görevden uzaklaştırdı.

Gündem
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İstanbul'da beklenen yağış başladı
Belindeki kemerin içinden 60 santimlik döner bıçağı çıktı
Belindeki kemerin içinden 60 santimlik döner bıçağı çıktı
İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Uygulama bugün itibarıyla başladı: “Şekersiz” etiketine yasak getirildi
Uygulama bugün itibarıyla başladı: “Şekersiz” etiketine yasak getirildi
THY Halep uçuşları başladı! Haftada 3 gün karşılıklı yapılacak
THY Halep uçuşları başladı! Haftada 3 gün karşılıklı yapılacak
MİT’ten çarpıcı rapor: Acil sığınak inşası, alarm sistemleri ve füze yatırımı yapılmalı
MİT’ten çarpıcı rapor: Acil sığınak inşası, alarm sistemleri ve füze yatırımı yapılmalı