Selçuk'ta başlayan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmalarında 7’nci saate girildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da yangın bölgesine yönlendirilirken, AFAD, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekipler yangın bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Müdahale, havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam ediyor.

Kuşadası'nda ormana yakın oturan vatandaşlara tahliye çağrısı

İzmir’in Selçuk ilçe Pamucak mevkiinde başlayan orman yangını Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçradı. Kuşadası’nın Bayraklı Dede Mahallesi’nde orman alanına yakın ikamet eden vatandaşlardan, yetkililer tarafından yapılan uyarılarla can güvenlikleri nedeniyle konutlarını boşaltmaları istendi.

Bakanlıktan açıklama

Yangına havadan ve karadan yapılan müdahale hız kesmezken Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "İzmir Selçuk ve Aydın Kuşadası’ndaki yangınlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Orman kahramanlarımız karadan müdahalesini cansiperane şekilde sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.