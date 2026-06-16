Kuşadası’ndan Samos ve Patmos’a seferler yeniden başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören deniz otobüsü seferleri yeni sezonda da başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İDO iş birliğinde gerçekleştirilen seferler kapsamında Kuşadası ile Yunanistan’ın Samos ve Patmos adaları arasında deniz otobüsü seferleri düzenleniyor. Deniz otobüsü seferleri, hem turizme katkı sunuyor hem de Ege’nin iki yakası arasındaki ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getiriyor. Seferler sayesinde yerli ve yabancı turistler, Kuşadası’ndan Samos ve Patmos adalarına, Samos ve Patmos adalarından da Kuşadası’na kolaylıkla ulaşabiliyor.

Kuşadası-Samos hattında deniz otobüsü Kuşadası’ndan saat 08.00’de hareket ederken, dönüş seferi Samos’tan saat 18.00’de gerçekleştiriliyor. Kuşadası-Patmos hattında ise Kuşadası’ndan kalkış saati 08.15, Patmos’tan dönüş saati ise 17.00 olarak uygulanıyor. Seferlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, AYULAŞ Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alabilecek.