Kütahya 30 Ağustos OSB’den depremzedelere konteyner desteği

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, “Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi olarak barınma ihtiyacının devam ettiği deprem bölgelerindeki depremzede vatandaşlarımıza bu zor günlerinde konteyner desteklerimiz devam etmektedir. Depremzedelerimizin sağlıkla ve huzurla yaşamalarını dileriz” dedi.