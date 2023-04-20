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Kütahya 30 Ağustos OSB’den depremzedelere konteyner desteği

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinin depremzedelere konteyner desteğinin devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, “Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi olarak barınma ihtiyacının devam ettiği deprem bölgelerindeki depremzede vatandaşlarımıza bu zor günlerinde konteyner desteklerimiz devam etmektedir. Depremzedelerimizin sağlıkla ve huzurla yaşamalarını dileriz” dedi.