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Kütahya güne yine depremle uyandı

Kütahya beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kütahya güne yine depremle uyandı
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Kütahya'daki sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 06.05'te meydana gelen depremin derinliği 11.83 km olarak ölçüldü.

 

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