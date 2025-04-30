Kütahya güne yine depremle uyandı
Kütahya beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
Kütahya'daki sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 06.05'te meydana gelen depremin derinliği 11.83 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:04:44 TSİ
Enlem:39.21778 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:11.83 km
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