  3. Kütahya Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem oldu
Kütahya Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem oldu

28 Eylül Pazar günü 5.4'lük depremle sarsılan Kütahya'nın Simav ilçesinde aradan geçen 17 saatte büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli artçı sarsıntılmar devam ediyor.
Dün saat 12.59'da gerçekleşen 5.4'lük ana depremden 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Ardından da 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Artçıların büyüklüğü 4.5'i buldu

Bugün ise saat 01.48'de yine Simav merkezli 4.5, 1 dakika sonra saat 01.49'da ise 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu. AFAD deprem Dairesi'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün saat 05.57'deki 1.6'lık sarsıntıya kadar ana şokun ardından geçen 17 saatte, büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla deprem oldu.

Deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini açıkladı. Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu. Binanın çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

 

 

