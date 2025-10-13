Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem

28 Eylül'de 5.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Kütahya Simav'da sayısı binleri bulan artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.03'te Simav merkezli depremin büyüklüğü 3.6 oldu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.