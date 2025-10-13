Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem
Batı illerinde Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçesinde başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak Simav'da gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28 Eylül'de 5.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Kütahya Simav'da sayısı binleri bulan artçılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.03'te Simav merkezli depremin büyüklüğü 3.6 oldu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
