  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem
Takip Et

Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem

Batı illerinde Balıkesir'in Sındırgı ve Kütahya'nın Simav ilçesinde başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak Simav'da gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kütahya Simav'da gece saatlerinde deprem
Takip Et

28 Eylül'de 5.4 büyüklüğündeki depremle sallanan Kütahya Simav'da sayısı binleri bulan artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.03'te Simav merkezli depremin büyüklüğü 3.6 oldu. Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

 

Gündem
Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi
Maliye'den yalanlama: Bakan Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Ankara barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye düştü
Ankara barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye düştü