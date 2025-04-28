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Kütahya’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber Merkezi
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Kütahya’da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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