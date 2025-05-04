Kütahya'da deprem! Beşik gibi sallanıyor
Kütahya'da art arda depremler yaşanıyor. 4 büyüklüğünde deprem korkuttu. AFAD saat 02.53'te 12,55 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kütahya'da beşik gibi sallanıyor! AFAD duyurdu. Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-04
Saat:02:53:41 TSİ
Enlem:39.24 N
Boylam:28.94306 E
Derinlik:12.55 km
Detay:https://t.co/H0VREeIaQf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi