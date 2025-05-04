  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kütahya'da deprem! Beşik gibi sallanıyor
Takip Et

Kütahya'da deprem! Beşik gibi sallanıyor

Kütahya'da art arda depremler yaşanıyor. 4 büyüklüğünde deprem korkuttu. AFAD saat 02.53'te 12,55 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kütahya'da deprem! Beşik gibi sallanıyor
Takip Et

Kütahya'da beşik gibi sallanıyor!  AFAD duyurdu. Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladı'Türkiye 8 üstü deprem senaryosuna göre hazırlık yapmalı' dedi, en riskli bölgeleri açıkladıGündem
Gündem
Ankara’da kumara ‘Rest’ operasyonu: 35 İş yeri mühürlendi
Ankara’da kumara ‘Rest’ operasyonu: 35 İş yeri mühürlendi
MSB acı haberi duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde Çavuş Önder Özen şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde Çavuş Önder Özen şehit oldu
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: PKK fesih kararı bu hafta açıklanabilir
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: PKK fesih kararı bu hafta açıklanabilir
Trafik polisi durdurdu, tarihe geçti: Böyle bir ceza şekli yok
Trafik polisi durdurdu, tarihe geçti: Böyle bir ceza şekli yok
TBMM'de yeni dönem: Başkanlık seçimi için tarih netleşti
TBMM'de yeni dönem: Başkanlık seçimi için tarih netleşti
DMM yalanladı: 'Aile Yılı' projeleriyle ilgili iddialar gerçek değil
DMM yalanladı: 'Aile Yılı' projeleriyle ilgili iddialar gerçek değil