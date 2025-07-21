Kütahya'da işçi otobüsü tankerle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kütahya’da işçileri taşıyan servis otobüsü, LPG yüklü bir tankere arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 35 kişi yaralandı. Ahmet D. yönetimindeki, içerisinde 45 kişinin bulunduğu servis aracı, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen İsmail K. idaresindeki tankere çarptı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada 35 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.