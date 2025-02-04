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Kütahya’da JASAT’ın yakaladığı 103 aranan şahıstan 43’ü tutuklandı

Kütahya’da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahsın yakalandığı, bu şahıslardan 43’nün tutuklandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Kütahya’da JASAT’ın yakaladığı 103 aranan şahıstan 43’ü tutuklandı
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Kütahya’da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahsın yakalandığı, bu şahıslardan 43’nün tutuklandığı bildirildi.

43 şahıs tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 43’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 48 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından, 12’si ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı.

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