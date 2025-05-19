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Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 23.54’te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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