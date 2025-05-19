Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 23.54’te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-18
Saat:23:54:54 TSİ
Enlem:39.225 N
Boylam:29.0075 E
Derinlik:13.71 km
Detay:https://t.co/c5KzSe4H73@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi