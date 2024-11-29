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Kütahya'da maden sahası ihale edilecek

Kütahya'da bulunan bir maden sahası, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihale edilecek.

Haber Merkezi
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Kütahya'da maden sahası ihale edilecek
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın merkez ilçesinde bulunan, yaklaşık 3 milyon 412 bin ton kaynak kömür rezervine sahip maden sahasının, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihalesi yapılacak.

Dosya bedeli 2 bin lira, geçici teminat bedeli 2 milyon lira olan sahanın ihalesi, 19 Aralık saat 15.00'te Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

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