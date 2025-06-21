Kütahya'da nükleer reaktörlerde kullanılan 70 milyon dolarlık kaliforniyum ele geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Kaliforniyumun piyasa değerinin ise 70 milyon dolar olduğu bildirildi.

Araştırılmak üzere el konuldu

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaliforniyum nedir?

İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir. Yüksek atom ağırlığına sahip elementler içinde, aynştaynyumun ardından çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir. Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi.

Kaliforniyum normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunur. Yüksek basınçta üçüncü bir kristal yapı söz konusudur. Kaliforniyum oda sıcaklığında hava ile temas ederse yavaşça matlaşır. Bilinen yirmi izotop içinde kaliforniyum-251 898 yıllık yarı ömrü ile elementin en kararlı izotopudur. Bu kısa yarı ömür elementin yerkabuğunda bulunmadığı anlamını da taşır. Yarı ömrü 2,64 yıl olan kaliforniyum-252 en yaygın olarak kullanılan izotoptur ve ABD'de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda ve Rusya'da da Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü'nde üretilmektedir.

Kaliforniyum pratik uygulaması olan birkaç uranyum ötesi elementten biridir. Bu uygulamaların çoğunda belli başlı kaliforniyum izotoplarının nötron yayma özelliğinden faydalanılır. Örneğin nükleer reaktörlerin başlatılmasında kaliforniyum kullanılabilir. Ayrıca nötron saçılması ve nötron spektroskopisiyle madde araştırmalarında da nötron kaynağı olarak kullanılır. Bunların dışında kaliforniyum daha yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde de kullanılır: ununoktiyum (118. element) kaliforniyum-249 atomunun kalsiyum-48 iyonları ile bombardıman edilmesiyle sentezlendi. Kaliforniyumun kullanımı esnasında radyolojik endişeler de dikkate alınmalıdır. Ayrıca elementin iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozar.