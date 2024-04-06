Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak
YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'daki belediye başkanlığı seçiminde geçersiz oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK, CHP'nin İl Seçim Kurulu'nun bu yöndeki kararına yaptığı itirazı reddetti.
31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69,
MHP'nin adayı Alim Işık yüzde 29,26, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27,71 oranında oy almıştı.