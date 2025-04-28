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Kütahya’da peş peşe depremler

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi
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Kütahya’da peş peşe depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre de Simav ilçesinde gece saat 24.01 ile 07.37 saatleri arasında 0,9 ila 4,1 büyüklüğünde 65 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, halk geceyi korku içinde geçirdi.

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