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Kütahya'da peş peşe depremler korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 05.50 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.24 sıralarında merkez üssü yine Simav olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Haber Merkezi
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Kütahya'da peş peşe depremler korkuttu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 05.50 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 8.31 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan saat 00.24 sıralarında merkez üssü yine Simav olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Bu deprem de, yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

 

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