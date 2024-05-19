Kütahya'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet ve Özel Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik 10 farklı adres ve 5 araca operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet boş slip, 2 adet defter, 1 adet fiş yazma cihazı, 1 adet laptop, toplam değeri 144 bin 890 TL olan veresiye fişi, toplam değeri 75 bin 125 TL olan yakıt fişi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Alınan ifadeler ve dijital materyal incelemeleri kapsamında; örgütsel dokümanlar, suç unsuru yazışmalar ve yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde sahte olarak üretilmiş yakıt alımına ilişkin fiş piyasaya sürüldüğü anlaşıldı.

Şüpheliler O.S., V.Ş., A.K., B.K., N.K., Ö.B., E.D., T.D., M.K., İ.B., İ.B. ve S.Y.'nin polisteki işlemleri sürüyor.