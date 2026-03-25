  Kütahya'da "şap" alarmı: 15 köy karantinaya alındı
Kütahya'da "şap" alarmı: 15 köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da "şap" alarmı: 15 köy karantinaya alındı
Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı.

Konuyla ilgili açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köylerinin şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındı.

Yetkililer, halkın bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını ve vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Garanti BBVA Leasing’den taşıt finansmanında dijital dönüşümGaranti BBVA Leasing’den taşıt finansmanında dijital dönüşümŞirket Haberleri

 

Kuzeyde İsveç freni: Üretici fiyatlarındaki düşüş serisi dördüncü aya taşındıKuzeyde İsveç freni: Üretici fiyatlarındaki düşüş serisi dördüncü aya taşındıKüresel Ekonomi

 