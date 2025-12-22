Kütüphane'nin işletmecisi Ali Yaşar Koz gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında "Kütüphane" isimli eğlence mekanının işletme müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar yapılmaya devam ediyor. Soruşturma kapmasında ünlü isimlerin “uğrak noktası“ olduğu öne sürülen Kütüphane isimli işletme farklı şüphelilerin ifadeleriyle gündeme gelmişti. Bu işletmeye yapılan operasyonda 3 adet silah ele geçirilmişti.
Soruşturma kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.