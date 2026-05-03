Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Türkiye’ye geliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kuveytli mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasında, ilişkilerin daha ileri bir düzeye taşınmasını teminen tesis edilen mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik adımları ele alınacağı belirtildi.

Görüşmede ayrıca; Bakan Fidan7ın, bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde, başta askeri ve savunma ile bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin önemini vurgulaması, artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket edilmesinin ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gerekliliğine işaret etmesi bekleniyor.

Görüşmede, Fidan’ın, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye’nin taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ve devam eden sürece yapıcı katkı sunmayı sürdürdüğünü dile getireceği, Körfez’de İran’ın saldırılarına en fazla hedef olan ülkelerden biri olan Kuveyt’in sağduyuyla hareket etmesinin savaşın yayılmasını engellediğini kaydetmesi, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak yeniden tesisi edilmesinin kritik önemde olduğunu yineleyeceği aktarıldı.

Bakan Fidan, İsrail’in istikrarsızlığı ve çatışmaları bölgeye yaymaya yönelik politikalarını sürdürdüğünü ifade edeceği, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki ateşkes ihlallerini ve Batı Şeria’daki hukuksuz eylemlerini sürdürdüğünü ve iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik adımlarına hız verdiğini vurgulayacak.

İkili görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan’ın, “Gazze’de barış anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin ve insani durum ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmesi; bu çerçevede her iki ülkenin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu’nun çalışmaları hakkında da istişarelerde bulunması, Uluslararası toplumun İsrail’in Lübnan’daki işgalini genişletmesine ve insani krizi daha da ağırlaştırmasına izin vermemesi gerektiğini” kaydedeceği öngörülüyor.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki çok boyutlu ilişkilerin yeni iş birliği alanlarıyla daha da güçleneceği ifade edildi. İki ülke bölgesel ve uluslararası konularda da yakın eşgüdümü sürdürülüyor.

Öte yandan, iki ülke arasında 2025 yıl sonu itibarıyla 1 milyar ABD Doları’nı aşan ticaret hacminin, 5 milyar ABD Doları’na yükseltilmesi hedefleniyor. Müzakereleri devam eden Türkiye-Körfez İşbirliği Serbest Ticaret Anlaşması’nın sonuçlandırılmasıyla birlikte ikili ticaret hacminde ve karşılıklı yatırımlarda ivmenin artması bekleniyor.