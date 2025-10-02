Kuveyt duyurdu: Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarımız İsrail tarafından gözaltına alındı

Kuveyt resmi haber ajansı Kuna'ya açıklama yapan Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, "Küresel Sumud Filosu'na katılan çok sayıda Kuveyt vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Serbest bırakılmaları için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz"

"Gözaltına alınanların güvenliği ve selameti için mümkün olabilecek en yakın zamanda serbest bırakılmaları için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz" diyen Yahya, Kuveyt vatandaşlarının korunmasının temel öncelikleri arasında olduğunu ve bakanlığı bu konuda gereken her şeyi yapacağını vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, açıklamasında İsrail saldırısı sonrasında gözaltına alındığını belirttiği vatandaşların isimleri ve kaç kişi olduklarına dair bilgi paylaşmadı.