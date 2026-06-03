Kuveyt: İran'ın saldırısında havalimanı vuruldu, çok sayıda kişi yaralandı

Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.