  Kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Camii'nde hasar meydana geldi
Kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Camii’nde hasar meydana geldi

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Camii’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem cami bahçesine düştü.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.

Konuya ilişkin açıklama yapıldı

Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur. 08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

