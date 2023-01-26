Kuvvetli yağış uyarısı

Batı Akdeniz'de yarın öğlen, Balıkesir ve Çanakkale'de ise bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'da kuvvetli, merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, akşam saatlerinden itibaren Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde de kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, fırtına, dolu, hortum, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.